Кехман вышел из декретного отпуска и вернулся к управлению театром

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, ранее признанный банкротом, возвращается к работе, об этом говорится в сообщении театра.

«Мой отпуск по уходу за ребенком завершен», — заявил Кехман.

«Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог всё это время быть с семьей и ухаживать за ребенком», — сказал директор театра, отметив, что возвращается к работе.



Кехман подчеркнул, что в связи с тем, что «общественность проявляет высокий интерес» к его семейным обстоятельствам, он сообщает, что жене будет помогать заботиться о ребенке бабушка, которая прилетела из Новосибирска.



В конце июня Кехман рассказал, что взял отпуск по уходу за ребенком в связи с рождением дочери, «чтобы побыть с семьей». Кехман отметил, что имеет возможность контролировать деятельность театра. «Я ее полностью контролирую и направляю, мое постоянное физическое присутствие для этого не требуется», — пояснил тогда генеральный директор театра.



В сентябре 2016 года компания Владимира Кехмана JFC — ранее одного из крупнейших импортеров бананов — была признана банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по заявлению Сбербанка. Позднее сам Кехман также был признан банкротом. Банк начал реструктуризацию его долгов. Сейчас эта процедура подходит к концу.



В начале июня Райффайзенбанк подал жалобу на имя генпрокурора Юрия Чайки о бездействии следственного департамента МВД России «по делу Кехмана». В заявлении банка говорилось, что следователи не принимают мер для окончания расследования и направления в дела Кехмана в суд.



Согласно действующему законодательству, после завершения процедуры банкротства в течение трех лет должник не имеет права занимать руководящие должности. Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в 2015 году после скандала в связи с показом оперы «Тангейзер» в постановке молодого режиссера Тимофея Кулябина.