Число жертв взрыва в шахте «Норникеля» выросло до четырех человек

Число погибших при взрыве в шахте рудника «Заполярный» возросло до четырех человек, спасательные работы продолжаются. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Норникель». Ранее сообщалось о троих погибших.

В пресс-службе Красноярского управления МЧС сообщили РБК, что поисково-спасательные работы завершены. «Все рабочие подняты. 3 человека пострадали, они обратились к медикам. Эвакуация закончена на 16:00 по Красноярскому времени (12:00 мск). На месте работает военизированный горноспасательный отряд, работают над устранением опасной концентрации горючего газа, которая скопилась в шахте», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Данные по погибшим в пресс-службе предоставить не смогли.

Взрыв в шахте произошел во время проведения горнопроходческих работ. В «Норникеле» сначала сообщили, что причиной мог быть взрыв паров метана, но позднее директор Заполярного филиала компании по безопасности Сергей Градюшко заявил, что замеры не показали наличие этого газа на месте происшествия.

В Норильске в субботу, 8 июля, объявлен траур по погибшим.