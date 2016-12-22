В Кремле подтвердили получение письма от летчика Ярошенко

Президенту Владимиру Путину доложили о письме осужденного в США летчика Константина Ярошенко, попросившего президента помочь ему с депортацией в Россию. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, поднимет ли эту тему Путин на переговорах с Трампом.

«Я не могу вам этого сказать. Мы знаем об этом письме Ярошенко, и о нем доложено президенту», — цитирует пресс-секретаря агентство.

Константин Ярошенко и его супруга Виктория направили Путину обращения, в которых попросили обсудить судьбу российского летчика на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20. Летчик говорит о том, что дело в отношении него сфабриковано, и что власти США не разрешают депортировать его. Виктория Ярошенко подтвердила РБК, что письмо передали в Кремль 2 июля.

Ярошенко был задержан в 2010 году по запросу властей США в Либерии, годом позже его признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам заключения.