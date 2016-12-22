Samsung Electronics спрогнозировала прибыль выше прибыли Apple

Консолидированная операционная прибыль Samsung Electronics во втором квартале, согласно прогнозу компании, составит 14 трлн вон, то есть примерно $12,12 млрд. В результате Samsung Electronics может впервые обогнать по этому показателю Apple, операционная прибыль которой за тот же период составит, как ожидается, $10,49 млрд.

Объем продаж компании Samsung Electronics во втором квартале 2017 года составит, согласно предварительному прогнозу компании, 60 трлн вон, что соответствует $51,96 млрд.

Таким образом, по выручке Samsung Electronics в апреле—июне 2017 года также может обойти Apple. Американская компания ранее прогнозировала, что ее доход в третьем квартале 2017 финансового года (закончился 1 июля) составит от $43,5 млрд до $45,5 млрд.

В январе—марте 2017 года объем продаж Apple составил $52,896 млрд, а выручка Samsung Electronics — 50,55 трлн вон ($43,776 млрд).