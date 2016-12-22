Более половины россиян положительно оценили достаток своей семьи

Более половины россиян (54%) оценили материальное положение своей семьи положительно. При этом лишь 14% полностью довольны достатком в семье, а 40% этот показатель «скорее устраивает», свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМом. Соцопрос провели с 1 по 3 июля 2017 года при участии 1,8 тыс. респондентов.

При этом «способ распоряжения семейным бюджетом» устраивает 95% респондентов. О поддержке со стороны родственников в сложных ситуациях заявили 78% граждан. Однако 12% хотели бы получать больше поддержки, а 15% опрошенных, по их словам, больше сами являются опорой для близких, чем получают от них поддержку.

62% участников опроса заявили, что в их семьях нет единоличного лидера, который принимал бы решения. Понятия о лидерстве мужчины в семье признают 29% женщин (среди мужчин аналогичную позицию выразили 34%). Жену главой семьи называют лишь 7% мужчин и 12% женщин.

Согласно исследованию, более 96% женатых или проживающих совместно довольны отношениями с супругами, а 80% заявили, что отношения устраивают их полностью. По данным социологов, отношениями со своими детьми довольны 77%, а с другими родственниками — 62%.

Согласно апрельскому опросу исследовательского холдинга «Ромир», желаемый размер дохода на семью из трех человек, в которой двое работают, составляет 83,6 тыс. руб. Этот показатель вырос на 10,9 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом и стал максимальным за все время измерений (с 2009 года). Социологи объясняют это «сложившейся потребительской реальностью».