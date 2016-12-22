Tesla выиграла австралийский тендер на создание крупнейшего аккумулятора

Производитель электрических автомобилей Tesla выиграл тендер на создание крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора Tesla Powerpack, который обеспечит электроэнергией штат Южная Австралия, сообщается в блоге компании.

Крупнейший аккумулятор разместят недалеко от Джеймстауна. Tesla Powerpack будет заряжаться от ветроэлектростанции Hornsdale, а затем в пиковые часы поставлять энергию, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру штата.

Аккумулятор мощностью 100 МВт собираются создать к декабрю 2017 года. Планируется, что он обеспечит электричеством 30 тыс. домохозяйств.

В марте глава компании Илон Маск в Twitter писал, что установит в Южной Австралии аккумулятор Powerwall 2 за 100 дней. Он также пообещал, что если за указанное время система не начнет полноценно функционировать, то батареи достанутся австралийцам бесплатно.

В марте Маск допустил возможность реализации проекта по сохранению возобновляемой энергии на Украине. В ответ украинский премьер министр Владимир Гройсман заявил, что страна «очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций».

В Южной Австралии активно развивают использование возобновляемых источников энергии, в том числе ветряных электростанций и солнечных батарей. По информации Guardian, в регионе недостаточно развита традиционная энергетика, которая способна обеспечить потребителей в пасмурную и безветренную погоду, что стало причиной нескольких крупных блэкаутов.