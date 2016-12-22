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Сбербанк на треть увеличил прибыль по итогам января—июня 2017 года
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Сбербанк на треть увеличил прибыль по итогам января—июня 2017 года
Финансы, 10:24
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Сбербанк на треть увеличил прибыль по итогам января—июня 2017 года

Чистая прибыль Сбербанка по итогам января—июня 2017 года составила 317 млрд руб., что на 38,2% превышает показатель первой половины предыдущего года (229,4 млрд руб.), следует из сообщения банка.

Рост прибыли произошел на фоне роста чистого процентного дохода до 579,6 млрд руб. (+6,3% в годовом исчислении) и чистого комиссионного дохода до 162,8 млрд руб. (+11,9%). Главными причинами роста в банке назвали снижение процентных ставок по привлеченным средствам, рост розничного кредитного портфеля, а также операции с банковскими картами и страхование.

Совокупный объем кредитов, выданных в первой половине 2017 года корпоративным клиентам, составил 4,5 трлн руб., что на 11% превышает показатель января—июня 2016 года. Объем кредитов, выданных за тот же срок физическим лицам, вырос в годовом исчислении на 20% — до 850 млрд руб.

«В июне произошло существенное ускорение темпов роста портфеля банка. Так, рост корпоративных кредитов в реальном выражении составил 1,6%, а кредитов физическим лицам — 1,2%. Одновременно с фокусом на оптимизацию расходов это позволило показать высокую рентабельность капитала (22%) и рентабельность активов (3,1%)», — прокомментировал результаты зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Теги: Сбербанк , прибыль
Главное
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