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При обрушении жилого дома в Неаполе пропали без вести восемь человек
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При обрушении жилого дома в Неаполе пропали без вести восемь человек
Общество, 10:39
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При обрушении жилого дома в Неаполе пропали без вести восемь человек
Фото: ANSA

Под завалами частично обрушившегося жилого дома в пригороде Неаполя Торре-Аннунциата в Италии могут находиться восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба итальянской пожарной службы​ в своем микроблоге в Twitter.

По данным пресс-службы, обрушение четырехэтажного здания произошло в 6:20 по местному времени (7:20 мск). Согласно предварительной информации, под завалами на двух верхних этажах здания остались две семьи (всего восемь человек). Их могло завалить во сне.

Газета La Republica опубликовала видео, на кадрах которого можно разглядеть волонтеров и спасателей, разбирающих завалы обрушившегося дома.

По данным новостного агентства Ansa, дом находится рядом с железнодорожными путями. Свидетели ЧП заявили агентству, что незадолго до падения там проходил поезд. Согласно версии других источников агентства, перед обрушением в здании могли делать ремонт.

Родственники проживающих в доме утверждают, что завалило часть здания, где были расположены спальни.

Теги: Италия , Неаполь , обрушение дома
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