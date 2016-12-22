Более 40 человек пропали без вести в результате наводнений в Китае

В результате вызванных сильными дождями наводнений в провинции Хунань в Центральном Китае 44 человека пропали без вести, сообщает агентство «Синьхуа».
Около 815 тыс. человек, что составляет 56% жителей региона, понесли материальные потери в результате удара стихии.
На юге страны в Гуанси-Чжуанском автономном районе из-за наводнений 20 человек погибли, 14 пропали без вести. Около 20 тыс. домов были повреждены или разрушены.
С 22 июня по 1 июля в провинции Хунань из-за сильных ливней местные власти эвакуировали более 260 тыс. человек.
Из-за дождей повысился уровень воды в реках Сянцзян и Цзянцзян. Ситуацию усугубил прорыв дамбы, который произошел 1 июля. В район чрезвычайной ситуации на помощь местным жителям в борьбе с наводнением прибыли солдаты.
Власти города Хуайхуа 30 июня из-за наводнения эвакуировали 58 тыс. жителей. В этот же день в одном из округов провинции уровень осадков достиг 200 мм, в результате оказались затопленными автотрассы, также были повреждены линии электропередачи.