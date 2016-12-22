На северо-востоке Москвы неизвестные в масках похитили банкомат
Общество, 09:44
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На северо-востоке Москвы неизвестные в масках похитили банкомат
Из здания торгового центра на северо-востоке Москвы восемь человек в масках похитили банкомат, полиция проводит проверку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Полиция получила сообщение о грабеже в ТЦ на улице Сигнальный проезд, 17 около 22:20 6 июля. Полиция не уточняет название торгового центра, но по такому адресу располагается «Парк Хаус» Сигнальный.
По данным правоохранителей, восемь мужчин в масках около 22:15 похитили банкомат одного из банков, погрузили его в автомобиль Dodge и скрылись.
Сумма ущерба устанавливается.