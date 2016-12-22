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Озеров опроверг свой уход с поста в Совфеде из-за конфликта с Шойгу
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Озеров опроверг свой уход с поста в Совфеде из-за конфликта с Шойгу
Общество, 09:53
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Озеров опроверг свой уход с поста в Совфеде из-за конфликта с Шойгу

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал «домыслами» информацию о том, что он увольняется со своей должности из-за «не сложившихся отношений с министром обороны Сергеем Шойгу», приводит его слова «РИА Новости»

Озеров подчеркнул, что с главой Министерства обороны его «связывают многолетняя совместная работа и взаимопонимание».

Источник в аппарате палаты заявил «РИА Новости» 6 июля, что Озеров написал заявление об увольнении с поста главы комитета по обороне и безопасности по собственному желанию. По данным агентства, его должны рассмотреть на совещании совета 12 июля. Озеров подтвердил это агентству, пояснив, что уходит из-за необходимости ротации в верхней палате парламента и желания «изменить образ жизни».

О том, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности уходит с должности из-за давления со стороны руководства Минобороны, заявили РБК источник в ​верхней палате парламента и близкий к Озерову собеседник. Это подтвердил и источник в оборонном ведомстве.

По данным источников РБК в Совфеде, одной из причин ухода Озерова могли стать напряженные отношения с Шойгу. Они рассказали, что «последней каплей» стало несогласованное с Озеровым решение о назначении на его место главнокомандующего Военно-космических сил (ВКС) Виктора Бондарева. Сенатор отметил, что осенью может покинуть и комитет, но не Совет Федерации.

В пресс-службе Минобороны заявили РБК, что решение Озерова об уходе «не стало неожиданностью», его «приняли давно» и оно «мотивировано личными обстоятельствами».

Источник РБК в Минобороны и знакомый сенатора подтвердили информацию о «напряженных отношениях» Озерова и Шойгу. Озеров в комментарии РБК заявил, что «всё может быть».

Теги: Совет Федерации , Сергей Шойгу , оборона , Виктор Озеров , Виктор Бондарев
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