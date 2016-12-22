В Гамбурге протестующие напали на полицейский участок

СМИ узнали о просьбе сенаторов Трампу не уступать Путину дачи дипломатов

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка

Ярошенко написал письмо Путину в преддверии его встречи с Трампом

Протесты на улицах Гамбурга перед саммитом G20. Фоторепортаж

Южная Корея предложила диалог Ким Чен Ыну

Убившего девять человек в Тверской области признали вменяемым

Как проходили первые встречи лидеров СССР и России с президентами США

Пассажир пытался пробраться в кабину пилота на рейсе из Сиэтла

Bloomberg узнал о подозрении России в кибератаке на АЭС в США

Цены на сезонные овощи выросли в 1,5 раза из-за холодного лета

Бывший глава ТНТ и «Газпром» создали в США две телекомпании

Банкиры предложили передать ЦБ часть функций Роспотребнадзора

Лавров и Тиллерсон проведут отдельную встречу в Гамбурге на G20

В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов

США поддержали проведение суда в Нидерландах по делу Boeing

Daily Beast узнал о согласии США на военную полицию России в Сирии

WSJ узнала о покупке Баффеттом компании Oncor за $17,5 млрд

Минюст США обвинил экс-менеджера Audi в мошенничестве

Спецслужбы насчитали 150 российских разведчиков в США

Путин прилетел в Гамбург на саммит G20

СМИ узнали об отставке отвечавшего за хранение ядерного оружия генерала

Суд в США отказался отклонять иск Twitter против правительства

Арабские страны обвинили Катар в срыве усилий по урегулированию кризиса

В ходе столкновений в Гамбурге пострадали несколько десятков полицейских

Microsoft заявила о сокращении 3000 сотрудников

Суд в Париже оштрафовал латвийский Rietumu banka на €80 млн

Суд арестовал сбившую «пьяного» ребенка женщину

Меркель отказалась выступать посредником между Путиным и Трампом на G20

Трампу написали несколько страниц рекомендаций перед встречей с Путиным