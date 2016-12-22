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Убившего девять человек в Тверской области признали вменяемым
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Убившего девять человек в Тверской области признали вменяемым
Общество, 08:14
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Убившего девять человек в Тверской области признали вменяемым

Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в Тверской области, прошел психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали вменяемым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Андрея Мишонова, который защищают выжившую девушку, признанную потерпевшей.

«Насколько мне известно, Егоров признан вменяемым по заключению психиатров», — сказал Мишонов. Он пояснил, что в таком случае обвиняемому может грозить до пожизненного заключения.

По версии следствия, Егоров был на застолье одной из дач в кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино. Возникла ссора, после которой 45-летний москвич отправился домой за охотничьим ружьем. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин в доме и на улице, тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной машины.

Девушка, адвокатом которой является Мишонов, спряталась от Егорова и позвонила в полицию. Егоров при задержании был пьян и не пытался сопротивляться. ​

Теги: массовое убийство , Тверская область
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