Пассажир пытался пробраться в кабину пилота на рейсе из Сиэтла
Общество, 07:58
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Пассажир пытался пробраться в кабину пилота на рейсе из Сиэтла
Летевший в Пекин самолет авиакомпании Delta Air Lines вернулся в аэропорт Сиэтла вскоре после взлета из-за пассажира, который попытался пробраться в кабину пилота. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух человек, знакомых с инцидентом.
Изданию неизвестны подробности произошедшего, однако, по его информации, при попытке пассажира пробраться в кабину пострадали двое других пассажиров и один член экипажа.
Самолет Boeing 767-300ER развернулся над западным побережьем Канады и вернулся в аэропорт Сиэтл/Такома около 19:40 по местному времени (5:55 мск).
Авиакомпания в официальном заявлении указала, что пассажира сняли с рейса из-за «нарушения безопасности», произошедшего на борту самолета. Правоохранители задержали нарушителя после посадки самолета.