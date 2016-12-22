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Минюст США обвинил экс-менеджера Audi в мошенничестве
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Минюст США обвинил экс-менеджера Audi в мошенничестве
Бизнес, 03:46
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Минюст США обвинил экс-менеджера Audi в мошенничестве

Минюст США предъявил обвинения бывшему менеджеру Audi за его организацию подтасовки результатов тестов на выбросы вредных веществ автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минюста.

Согласно заявлению, 60-летний итальянец Джованни Памио был одним из руководителей группы разработки дизельных двигателей компании Audi, которая является подразделением автоконцерна Volkswagen. Компанию Volkswagen обвиняют в оснащении автомобилей программными обеспечениями (ПО), занижающими реальный показатели выбросов вредных веществ.

«Памио и его сообщники намеренно не раскрывали функции программного обеспечения», — сказали в ведомстве.

Представители компании Audio отказались давать изданию комментарии.

В начале июня сообщалось, что Audi отозвала около 24 тыс. автомобилей А7 и А8, собранных в период с 2009 года по 2013 год, для того, чтобы обновить ПО после заявления Минтранса Германии, что данное обеспечение занижало показатели выбросов. Расследование по делу «дизельного скандала» было расширено, в марте на двух заводах Audi и в офисе Volkswagen были проведены обыски по делу о намеренном занижении показателей выбросов токсичных газов.

Теги: США , Минюст США , Audi
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