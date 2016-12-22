Microsoft заявила о сокращении 3000 сотрудников

Компания Microsoft сообщила, что сократит 3000 сотрудников в рамках процесса реорганизации, направленной на усиление «облачного» направления. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По данным издания, большая часть увольнений затронет отдел продаж. Сокращение рабочих мест составит около 10% от общего количества работников подразделения, 75% из них работают за пределами США.

Представитель Microsoft заявил телеканалу, что компания принимает решение для «улучшения качества обслуживания клиентов и партнеров». «Сегодня мы уведомили некоторых сотрудников о том, что их позиция находится на рассмотрении или будет устранена. Как и все компании, мы регулярно оцениваем деятельность нашего бизнеса», — уточнил представитель.

По его словам, это может означать как увеличение инвестиций на одних направлениях, так и перераспределение средств на других. Компания сосредоточится на «облачных» технологиях, конкурируя с Amazon и Google. С 2016 по 2017 года Microsoft за счет «облачных» сервисов увеличила выручку на 15%, отмечает издание.

Ранее об увольнении сотрудников компании сообщал Bloomberg. При этом издание сообщало о том, что увольнения — часть плана гендиректора компании Сатьи Наделла по пересмотру амбиций компании по развитию телефонного бизнеса. В мае Microsoft объявила об увольнении 1850 сотрудников, главным образом связанных с производством и продажей смартфонов.