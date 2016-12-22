Суд в Париже оштрафовал латвийский Rietumu banka на €80 млн

Парижский уголовный суд приговорил латвийский ​Rietumu banka по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу в €80 млн. Об этом сообщает Baltic Times.

Главным обвиняемым по делу проходит бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, организовавший схему уклонения от налогов. Суд приговорил его к пяти годам (трем из них — реального, двум — условного) тюремного заключения. Также он должен выплатить штраф в €3 млн.

Следователи подозревают банк в отмывании более €850 млн ($964 млн) в период с 2007 по 2012 года. По данным правоохранителей, Бенсуан освобождал от налогов через оффшорные компании пользователей банка.

Согласно сайту банка, Rietumu занимает третье место по объему активов, второе – по размеру полученной прибыли в Латвии. Банк был открыт в 1991 году.

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