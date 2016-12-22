Избитому волонтеру штаба Навального в Москве сделали операцию

Волонтеру штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Александру Туровскому, которого избили во время обысков в штабе, сделали операцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соратника Туровского Николая Касьяна.

По его словам, пострадавшему сделали пункцию головного мозга, его «состояние очень тяжелое». Туровский с трудом может ходить, в медучреждение его доставили из Замоскворецкого суда после того, как его состояние ухудшилось, рассказал он.

По его словам, «полиция требует выписать» Туровского. Сотрудники правоохранительных органов хотят отвезти его в спецприемник, а потом в суд для вынесения решения по делу о неповиновении сотруднику полиции, рассказал он.

Врач, которая обследовала волонтера штаба Навального, сообщила в эфире Касьяна в Periscope, что Туровский останется в больнице до утра, пишет агентство. Она рассказала, что у него диагностировали сотрясение мозга. По словам врача, Туровский в скором времени «должен прийти в себя», поскольку кровоизлияния у него не произошло.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов на своей странице в Twitter опубликовал фотографии рапорта сотрудника ОМОНа. «Мною были применены боевые приемы Самбо в отношении гражданина Туровского Александра Алексеевича согласно закону «О полиции» ст. 20 пункта 3 (Название статьи: «применение физической силы». пункт 3: «Для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции». — РБК.), — говорится в документе.

Кроме того, Жданов опубликовал документ «Обстоятельства совершения административного нарушения». Согласно тексту, Туровский «мешал проведению следственных действия [в штабе Алексея Навального в Москве]».

О том, что Александра Туровского избили активисты сообщили 6 июля. Он дежурил в штабе Алексея Навального в Москве на Садовнической набережной. Как сообщил РБК координатор штаба Алексея Навально Николай Ляскин, Туровский перестал выходить на связь с 02:00 мск.

Представители штаба узнали утром 6 июля, что в здании прошли обыски. Днем Туровского отвезли в Замоскворецкий суд, чтобы судить по ст. 19.3 КоАП (неподчинение сотруднику полиции).