В Думе поддержали производство пива на экспорт в большой пластиковой таре

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки, разрешающие производство пива в пластиковой таре объемом свыше 1,5 л для продажи на экспорт. Об этом на своем сайте сообщил глава комитета Сергей Жигарев. Информацию подтвердил газете «Ведомости» автор поправок Ильдар Гильмутдинов.
«Как отметили члены комитета, спрос на такую продукцию в зарубежных странах есть. Например, наблюдается рост продаж алкогольной продукции в ПЭТ-упаковке объемом 1,5 л в Китае, Монголии, Белоруссии», — пишет Жигарев.
В 2016 году Госдума приняла закон, запрещающий производство и продажу алкоголя крепостью более 6% в пластиковой таре объемом более 1,5 л. Запрет касался и производства пива на экспорт. Изменения, касающиеся производства, вступили в силу с 1 января 2017 года. С 1 июля вступили в силу изменения, касающиеся и розничной продажи.
В пояснительной записке к документу авторы отмечали, что потребление пива в стране приобрело «угрожающий объем», дешевизна пластиковой тары повышает доступность этого напитка для населения, а ее большой объем заставляет пить больше.