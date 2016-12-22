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Путин задал орловскому губернатору вопрос «странно, да?»
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Путин задал орловскому губернатору вопрос «странно, да?»
Политика, 21:14
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Путин задал орловскому губернатору вопрос «странно, да?»

Президент России Владимир Путин отчитал губернатора Орловской области Вадима Потомского за отсутствие бесплатных учебников в школах во время рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путина «немного озадачила» информация по поводу отсутствия в школах Орловской области бесплатных учебников, полученная во время «Прямой линии». «Что люди пишут: «Отсутствуют учебники как для первоклассников, так и для учеников старших классов». Вот одно из обращений: «Выдали список учебников, которые необходимо купить, — 17 наименований. Каждый учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть мне надо будет заплатить 15–17 тысяч», — сказал Путин губернатору.

«Странно, да?» — задал вопрос Путин.

Глава государства указал на необходимость решения данной проблемы. «Надо это сделать. Это требование закона», — подчеркнул президент.

Потомский признал существование данной проблемы. «Мы ее частично решаем, потому что ранее это не было заложено в бюджет», — сказал он.

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 13 фото
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Также глава государства заметил губернатору, что среди жалоб орловчан присутствует недовольство вопросами свалок, рабочих мест, отсутствием выплат при увольнениях, аварийным жильем, отсутствием лекарственных препаратов как для федеральных, так и для региональных льготников, повышением тарифов в ЖКХ.​ «Вас прошу это все проработать. Мы так будем делать практически с каждым регионом России, а потом подведем итоги и проведем соответствующее совещание», — заключил президент.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным прошла 15 июня.

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Теги: Владимир Путин , учебники , Вадим Потомский , «Прямая линия» с Владимиром Путиным ...
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