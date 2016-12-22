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Бывший президент Приднестровья покинул Молдавию
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Бывший президент Приднестровья покинул Молдавию
Политика, 19:36
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Бывший президент Приднестровья покинул Молдавию

Экс-президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук покинул Молдавию. Об этом сообщил лидер местной Компартии Владимир Воронин, передает информационное агентство Noi.md.

О том, что бывший президент уехал из страны, Воронин сообщил в ответ на предложение лидера фракции Либерально-демократической партии Тудора Делиу заслушать в парламенте информацию относительно дела Шевчука и «его бегства на территорию правобережной Молдавии», сообщает «Интерфакс». «Господин [Тудор] Делиу, вы опоздали. Он [Евгений Шевчук] вчера вечером [5 июля] уехал», — сказал Воронин.

Министр внутренних дел Молдавии 4 июля Александр Жиздан сообщил, что МВД пытается установить местонахождение Шевчука, который, по его собственным словам, уехал из Приднестровья в Кишинев. Жиздан отмечал, что молдавские власти о местонахождении экс-президента не знают.

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По данным Unimedia.info, Шевчук на своей странице в Facebook сообщил, что покинул Приднестровье из-за того, что на него готовилось покушение. Жиздан заявил, что в полиции заявлений на этот счет не поступало. Он отмечал, что правоохранительные органы проанализируют сообщения в соцсетях и СМИ, по результатам будет принято решение, предоставить ли Шевчуку статус защищаемого лица.

Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов 28 июня сообщил, что экс-президент Приднестровья бежал на лодке в Молдавию.

Сафонов рассказал, что за день до этого бывшему главе Приднестровья вручили документы для участия в заседании совета по расследованию его противоправной деятельности и лишению депутатского иммунитета. По его словам, Шевчука 28 июня лишили неприкосновенности и привлекли к ответственности по «пяти пунктам».

Позже Шевчук информацию о том, что он уплыл на лодке, опроверг, заявив, что уехал в Молдавию на такси. «Мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан (владелец крупнейшего в Приднестровье холдинга «Шериф». — РБК)», — рассказал он.

Теги: Молдавия , экс-президент , Приднестровье , Евгений Шевчук
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