Владельцев двух участков в Новой Москве оштрафовали на 1 млрд руб.

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Путин и Трамп чаще всего говорили о США и России

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МВД раскрыло подробности задержания киллера ореховской ОПГ Шарапова