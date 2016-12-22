Владельцев двух участков в Новой Москве оштрафовали на 1 млрд руб.

Собственников двух участков земли в Новой Москве обязали выплатить штраф в 1 млрд руб. за загрязнение окружающей среды, говорится в сообщении ведомства.
Речь идет о решении Троицкого районного суда Москвы, который по иску прокурора округа постановил обязать собственников двух земельных участков в сельском поселении Краснопахорское, которые организовали «несанкционированное складирование и планировку навалов грунта, что причинило ущерб окружающей среде». Суд оценил его в 1,0045 млрд руб.
Как следует из материалов суда, 15 ноября 2016 года прокурор Троицкого административного округа обратился в районный суд с иском к владельцам двух земельных участков в селе Красная Пахра, А.С. Асояну (6493 кв. м) и Г.А. Аракеляну (15 647 кв. м). По мнению истца, в результате несанкционированного размещения отходов почвам как объекту окружающей среды был причинен вред. Обследование территорий участков ответчиков было решено провести «в связи с обращениями жителей села».
Представители ответчиков исковые требования не признали, указав на то, что истцом не представлены доказательства причинения вреда окружающей среде и правильности его расчета.
Оба фигуранта дела заявили, что складирование грунта на участках происходило без их участия. «Я приобрел участок в надлежащем виде, грунты, какой-либо мусор по состоянию на 5 июня 2014 года на нем отсутствовал. В октябре 2014 года, приехав на участок, я увидел, что на нем происходит складирование грунтов. Кем осуществлялся завоз грунтов, не известно», — заявил Асоян. Аналогичное заявление сделал и Аракелян, говорится в решении суда (.doc).
«В рамках рассмотрения гражданского дела на основании ходатайства прокурора судом приняты обеспечительные меры к сохранению имущества в виде запрета на распоряжение земельными участками», — заявили в прокуратуре Москвы.
Как следует из данных публичной кадастровой карты, оба участка (77:22:0020104:48 и 77:22:0020104:49) находятся в частной собственности и относятся к землям сельского поселения Краснопахорское, села Красная Пахра. Кадастровая стоимость одного участка площадью 15 тыс. кв. м составляет 33,3 млн руб., второго площадью 6,4 тыс. кв. м — 13,9 млн руб.