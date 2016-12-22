Север Томска остался на время обесточен в результате аварии на подстанции

Северная часть Томска оказалась на время обесточена из-за аварии на подстанции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании «Горсети».

Собеседник агентства уточнил, что авария произошла в 13:31 по местному времени (9:31 мск) на подстанции 110кВ, не входящей в зону ответственности «Горсетей». «В результате без света осталась вся северная часть Томска: Иркутский тракт, район Черемошников, улицы Лазо и Ивана Черных», — сказал он.

Как сообщили агентству в ГУ МЧС по Томской области, авария произошла из-за короткого замыкания на улице Энергетической. На месте аварии, по информации МЧС, дежурили три пожарных расчета. В ведомстве опровергли факт возгорания. В то же время в интернете появилось видео взрыва на подстанции.

Взрыв на подстанции в Томске Видео: Городской портал TOMSK.RU

В 14:50 (10:50 мск), сообщили агентству в пресс-службе МЭС Сибири (филиал ПАО «ФСК ЕЭС»), «оборудование подстанции было включено в работу, в 15:27 (11:27 мск) все абоненты были подключены». МЧС также подтверждает полное восстановление электроснабжения.

В конце июня в результате аварийного отключения при срабатывании автоматики энергоблоков на Богучанской ГЭС остановились три завода «Русала» — Братский, Иркутский и Красноярский. Из-за отключения системы шин была полностью потеряна связь между хакасским диспетчерским управлением и подстанциями, а переток на линии Казахстан — Урал был аварийно превышен.