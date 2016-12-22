Годовая инфляция в России ускорилась до 4,4%

Инфляция в России в июне ускорилась до 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении она ускорилась до 4,4% с 4,1% в мае, следует из отчета Росстата. По данным на первое полугодие, потребительские цены в стране выросли на 2,3%.

Из материалов отчета следует, что цены на продовольственные товары в июне этого года увеличились на 1% к маю. Инфляция на непродовольственные товары составила 0,1%, а на услуги — 0,7%.​

«Влияние курса рубля и хорошего урожая на инфляцию близко к исчерпанию», — заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает «РИА Новости». Ускорение годовой инфляции в июне стало «шоком» и «неприятным сюрпризом» для Центробанка, приводит «Интерфакс» слова Дмитриева.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России по итогам 2017 года в районе 3,8%.

Годовая инфляция в России за 2016 год составила 5,4%. Это стало абсолютным минимумом за всю новейшую историю России, отмечали в Росстате. Рекордного минимума она достигла из-за сильного на тот период укрепления рубля и низкого потребительского спроса.

Согласно недельным данным, с 27 июня по 3 июля потребительские цены в России выросли в среднем на 0,4%. Этот показатель недельной инфляции в четыре раза выше предыдущего и является максимальным с начала 2017 года. Такой скачок обусловлен повышением с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ.