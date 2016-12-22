Volkswagen заявила об отзыве 766 тыс. автомобилей по всему миру

Автомобильный концерн Volkswagen отзывает 766 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с тормозной системой. Об этом сообщает Reuters.
Почти половина отзываемых машин приходится на Германию — 385 тыс. автомобилей марок VW, Skoda и Audi. Непосредственно к марке Volkswagen относится 288 тыс. автомобилей. Как сообщили агентству, причиной отзыва стала необходимость обновления программного обеспечения для систем тормозного контроля ABS/ESP.
Представитель автопроизводителя пояснил, что без данного обновления водители могут встретиться с трудностями при вождении. Неполадки удалось выявить во время собственных тестов Volkswagen.
В начале июня сообщалось, что Audi отозвала около 24 тыс. автомобилей А7 и А8, собранных в период с 2009 года по 2013 год, для того чтобы обновить программное обеспечение после заявления Минтранса Германии, что данное ПО занижало показатели выбросов. Расследование по делу «дизельного скандала» было расширено. В марте на двух заводах Audi и в офисе Volkswagen были проведены обыски по делу о намеренном занижении показателей выбросов токсичных газов.
В январе Окружной суд США одобрил соглашение между автопроизводителем и 650 американскими дилерами. Автопроизводитель заплатит каждому $1,85 млн компенсаций за «дизельный скандал».
Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе. Он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Компания также выпускает автомобили класса «люкс» и грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.