Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,43 59,86 EUR Нал. 68,75 68,04 USD Бирж. 60,15 +0,17 EUR Бирж. 68,50 +0,44 USD ЦБ. 60,24 +0,66 EUR ЦБ. 68,38 +0,71 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1924,88 +0,18% РТС 1008,61 +0,07% Brent 48,51 +0,35% DJIA 21478,17 -0,01% Nasdaq 6150,86 +0,67% FTSE 7322,83 -0,61%
Почти 20% преподавателей вузов в России заявили о желании сменить работу
Лента новостей
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер игрока сборной Бельгии за €85 млн 15:20, Спорт Компания Касперского заявила о 4 тыс. заражений смартфонов новым вирусом 15:19, Технологии и медиа Путин заявил о высокой надежности использованной в Сирии крылатой ракеты 15:10, Технологии и медиа Защита заявила о завершении расследования дела генерала ФСО Лопырева 15:07, Общество Холодная погода привела к росту безработицы в России 14:56, Экономика Kia назвала дату начала продаж нового Rio в России 14:52, Авто Четверти населения Земли предсказали жизнь в городах-гигантах к 2030 году 14:49, Бизнес СК сообщил о переводе 200 млн руб. в Татфондбанк перед отзывом лицензии 14:48, Бизнес СМИ сообщили о краже у священника в Москве планшета и канистры спирта 14:47, Общество Отца «пьяного» мальчика признали потерпевшим по делу о халатности 14:42, Общество В Киеве завели дело на задержанных российских пограничников 14:39, Политика В Париже умер автор «Симфонии для одинокого человека» 14:29, Общество ЮНЕСКО сообщила об угрозе историческому центру Вены 14:17, Общество «Собянинки»: как будут выглядеть квартиры переселенцев из хрущевок 14:13, Фотогалерея Как выглядели российские стадионы на Кубке конфедераций 14:12, Спорт Продажи Lada в России в июне выросли на 23,2% 14:06, Бизнес Минобрнауки создаст единый портал с онлайн-курсами 13:52, Технологии и медиа «Система» попросила суд арестовать активы «Роснефти» 13:50, Бизнес Полиция объяснила обыск в штабе Навального в Москве 13:41, Политика Путин уволил восемь высокопоставленных генералов 13:36, Политика Глава комитета по обороне в Совфеде решил уйти со своего поста 13:34, Политика Кремль прокомментировал поездку Путина на лимузине «Кортеж» 13:28, Технологии и медиа Южные Курилы превратят в территорию опережающего развития 13:25, Экономика В головной офис Приватбанка в Днепре пришли с обысками 13:23, Финансы Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве Уралвагонзавода 13:19, Бизнес Group-IB сообщила об атаке «невидимого» вируса-вымогателя на смартфоны 13:11, Технологии и медиа
Почти 20% преподавателей вузов в России заявили о желании сменить работу
Общество, 15:26
0
Почти 20% преподавателей вузов в России заявили о желании сменить работу

Почти 20% преподавателей вузов на фоне снижения их оплаты труда хотели бы сменить работу, об этом говорится в исследовании, опубликованном аналитическим центром при правительстве Российской Федерации.

«Если в 2013 году, согласно данным социологического опроса, 18,4% преподавателей вузов хотели бы сменить работу, то на 2017 год показатель увеличился в 1,2 раза», — говорится в исследовании «Реформа высшего образования: отечественный и зарубежный опыт».

По этим данным, если в период вступления в реформирование системы вузов в 2013 году каждый десятый преподаватель российского вуза был младше 30 лет, то к 2017 году каждый шестой относился к категории «молодых» преподавателей.

При этом численность студентов в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава снижается, отмечается в исследовании. В 2013 году в государственных вузах численность студентов в расчете на одного преподавателя составляла около 11 человек, к 2015 году на одного преподавателя приходилось уже 9,64 студента, говорится в исследовании. Там также отмечается, что этот показатель продолжает падение, что, «в свою очередь, приводит к увеличению финансовой нагрузки на вуз».

Ольга Васильева — РБК: «Я против работ с плагиатом»
Общество


В ноябре 2016 года глава Минобрнауки Ольга Васильева пообещала, что вскоре зарплаты преподавателей вузов «существенно увеличатся», об этом писал «Коммерсантъ».

«Обеспечен существенный рост расходов на повышение оплаты профессорско-преподавательскому составу с 42 млрд до 60 млрд руб. в 2017 году, 76 млрд руб. в 2018 году и 79 млрд руб. в 2019 году. В связи с этим прогнозируем существенный рост зарплат», — заявила она.

При этом Васильева рассказала, что в первом полугодии 2016 года средняя зарплата преподавателей вузов выросла с 50 тыс. до 54 тыс. руб.
Теги: Минобрнауки , вузы , реформа образования , преподаватели , Ольга Васильева
Главное
Путин уволил восемь высокопоставленных генералов Политика
Материалы по теме
Васильева ответила учителям на просьбу оплачивать работу на ЕГЭ Общество
Минобрнауки назвало среднюю зарплату выпускников вузов Общество
Минобрнауки приготовилось ввести в России степень доктора теологии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку