Почти 20% преподавателей вузов в России заявили о желании сменить работу

Почти 20% преподавателей вузов на фоне снижения их оплаты труда хотели бы сменить работу, об этом говорится в исследовании, опубликованном аналитическим центром при правительстве Российской Федерации.



«Если в 2013 году, согласно данным социологического опроса, 18,4% преподавателей вузов хотели бы сменить работу, то на 2017 год показатель увеличился в 1,2 раза», — говорится в исследовании «Реформа высшего образования: отечественный и зарубежный опыт».



По этим данным, если в период вступления в реформирование системы вузов в 2013 году каждый десятый преподаватель российского вуза был младше 30 лет, то к 2017 году каждый шестой относился к категории «молодых» преподавателей.



При этом численность студентов в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава снижается, отмечается в исследовании. В 2013 году в государственных вузах численность студентов в расчете на одного преподавателя составляла около 11 человек, к 2015 году на одного преподавателя приходилось уже 9,64 студента, говорится в исследовании. Там также отмечается, что этот показатель продолжает падение, что, «в свою очередь, приводит к увеличению финансовой нагрузки на вуз».





В ноябре 2016 года глава Минобрнауки Ольга Васильева пообещала, что вскоре зарплаты преподавателей вузов «существенно увеличатся», об этом писал «Коммерсантъ».«Обеспечен существенный рост расходов на повышение оплаты профессорско-преподавательскому составу с 42 млрд до 60 млрд руб. в 2017 году, 76 млрд руб. в 2018 году и 79 млрд руб. в 2019 году. В связи с этим прогнозируем существенный рост зарплат», — заявила она. При этом Васильева рассказала, что в первом полугодии 2016 года средняя зарплата преподавателей вузов выросла с 50 тыс. до 54 тыс. руб.