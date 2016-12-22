СМИ сообщили о краже у священника в Москве планшета и канистры спирта

В Москве у молдавского православного священника украли подрясник, серебряный крест, деньги, планшет и канистру с пятью литрами спирта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщили агентству, происшествие случилось накануне поздно вечером. Из автомобиля настоятеля православного храма в Кишиневе, который приехал в Москву, украли рюкзак.
В рюкзаке, по словам источника агентства, находились деньги, священнический подрясник, жилетка, пояс, серебряный крест, загранпаспорт, планшетный компьютер iPad. Также из машины пропала канистра со спиртом объемом пять литров. Общий ущерб составил 300 тыс. руб. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ведется поиск грабителя.
В 2013 году в Петербурге у православного священника украли портфель, в котором находились мощи святых, 250 тыс. руб. и наперсный позолоченный крест. Грабителем оказался гражданин Азербайджана. Он похитил вещи, пока священник спал.