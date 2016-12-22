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Путин уволил восемь высокопоставленных генералов
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Путин уволил восемь высокопоставленных генералов
Политика, 13:36
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Путин уволил восемь высокопоставленных генералов
Президент России Владимир Путин лишил должностей восемь высокопоставленных генералов МВД, МЧС и ФСИН. Среди них — глава контрольно-ревизионного управления МВД России, а также глава ФСИН по Ростовской области
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому своих должностей лишились восемь высокопоставленных генералов МВД, МЧС и ФСИН. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, своего поста лишился глава контрольно-ревизионного управления МВД России, генерал-майор Евгений Барикаев.​ В 2015 году вольное сетевое общество «Диссернет» нашло в его диссертации «Управление предпринимательскими рисками в системе экономического обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект» некорректные заимствования. Диссертацию Барикаев зищитил в 2006 году.

Авторы: Евгения Маляренко, Илья Рождественский.
Теги: МЧС , МВД , Владимир Путин , ФСИН , увольнение , генералы
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