Южные Курилы превратят в территорию опережающего развития

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий Трутнев сообщил о скором внесении в правительство документов о создании на Курильских островах новой территории опережающего развития (ТОР).

«Мы приняли решение о создании ТОР «Южные Курилы», будем вносить документы в правительство. Думаю, что в течение недели документы подготовим», — сказал Трутнев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер отметил, что у новой ТОР уже есть инвестор — российская компания, готовая вложить 500 млн руб. в рыбопереработку.

В декабре 2016 года сообщалось, что создание ТОР на юге Курильских островов было отложено в преддверии переговоров руководителей России и Японии.

«Мы ее притормозили, потому что мы считаем неправильным, неэтичным вмешиваться в диалог лидеров стран», — говорил тогда Трутнев (цитата по SakhalinMedia).

27 апреля 2017 года вопросы «совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах» обсуждались в ходе прошедшей в Кремле встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По окончании встречи Путин сообщил, что стороны договорились «продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов».

В свою очередь Абэ завил о достижении ряда конкретных договоренностей.

«Японцы и российские граждане вместе будут заниматься разведением рыб и морских ежей, будут развивать уникальный для четырех северных островов туризм, в том числе это туризм с использованием богатой природы. Будут повышать жизненный уровень и удобство проживающих там российских граждан, а также создавать много новых возможностей для японцев, которые будут приезжать и заниматься экономической деятельностью», — сказал премьер-министр Японии.