Полиция объяснила обыск в штабе Навального в Москве

Сотрудники полиции у предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Обыски в московском штабе Алексея Навального проводились в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве. Об этом заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров, передает «Интерфакс»

По словам Тихомирова, обыски начались около 7 утра в четверг, 6 июня. Они производились в рамках дела по ст.330 УК РФ (самоуправство), которое было возбуждено после поступления в полицию ряда заявлений о нарушении условий договора аренды помещений в здании по указанному адресу.

«Заявления поступали от руководителя ООО «Паритет МГ», а также субарендаторов помещений касательно нарушений условий договоров собственником здания компании «Балчуг Эстейт», — сказал Тихомиров.

Представитель полиции добавил, что «документы, вещи и находившиеся в помещении люди» сейчас находятся в ОВД по Центральному административному округу столицы». Он также добавил, что в штабе сейчас находятся «только представители частной охранной организации». При этом Тихомиров отметил, что никаких претензий к штабу Навального, как субарендатору помещения, у полиции нет.

По сообщению корреспондента «Интерфакса», сейчас у здания штаба находится полицейский автозак, около 10 сотрудников полиции. Координатор столичного штаба Николай Ляскин вместе с сотрудниками пытается добиться от полиции разрешения попасть внутрь помещения.

О том, что столичный штаб Навального блокировали полицейские на своей странице в Facebook сообщил сам Ляскин. Он писал, что «опять спилены замки", а охранник сообщил о проведении следственных действий. По словам Ляскина, несколько человек в штатском проникли в московский штаб Алексея Навального ночью.

Собственники помещения заявили Ляскину, что у московского штаба Навального «большие проблемы». Об этом Ляскин рассказал РБК. «Только что с ними говорил, они сказали, что у нас там обыски, но по их ли заявлению они начались — непонятно», — рассказал координатор московского штаба.