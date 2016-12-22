Президентом Ford Sollers впервые стал россиянин

Новым президентом и генеральным директором Ford Sollers (совместное предприятие Ford и «Соллерс») стал Адиль Ширинов, ранее занимавший пост вице-президента компании, говорится в поступившем в РБК пресс-релизе.

Адиль Ширинов работает в Ford Sollers с 2011 года, занимал должности заместителя гендиректора и коммерческого директора компании «Соллерс», а также гендиректора «Соллерс-Исузу». Это первый россиянин на посту президента компании.

«Благодаря его [Адиля Ширинова] усилиям Ford Sollers локализовала полную линейку автомобилей в России и полностью выполнила обязательства перед государством», — приводятся слова исполнительного директора «Соллерс» Вадима Швецова в релизе.

Бывший президент компании Марк Овенден назначен вице-президентом по маркетингу, продажам и сервису Азиатско-Тихоокеанского региона Ford Motor Company.

Ford Sollers включает заводы во Всеволожске, Набережных Челнах и на территории особой экономической зоны «Алабуга». Российские продажи Ford в июне составили 4557 автомобилей, что на 24% больше, чем в июне 2016 года. Всего в первом полугодии 2017 года реализовано 21 тыс. 907 машин, что на 6% лучше показателей прошлого года.