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Супруги на Камчатке изготовили три тонны опасной красной икры
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Супруги на Камчатке изготовили три тонны опасной красной икры
Общество, 09:52
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Супруги на Камчатке изготовили три тонны опасной красной икры

В Елизовском районе Камчатки супруги изготовили около трех тонн опасной красной икры, которую продавали на центральном рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Камчатскому краю.

По данным следствия, 48-летний мужчина с 1 января по 5 октября 2016 года скупал сырец (полуфабрикат) икры лосося, который засаливал на территории своего домовладения. Следователи отмечают, что он делал это в антисанитарных условиях, и готовая икра «не соответствовала требованиям безопасности дли жизни и здоровья потребителя». После этого его 50-летняя жена, индивидуальный предприниматель, продавала красную икру на центральном рынке города Елизово. Следствие изъяло у семейной пары около трех тонн этой опасной икры.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

Теги: Следственный комитет , Камчатка , супруги , красная икра , незаконная торговля
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