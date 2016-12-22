США осудили нападение сторонников Мадуро на парламент в Венесуэле

Госдеп США выпустил заявление, в котором осудил нападение сторонников действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на здание парламента страны. В заявлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, власти Венесуэлы обвиняются в «растущем авторитаризме».

Вашингтон подчеркнул, что нападение на парламент было абсолютно неприемлемо и призвал венесуэльские власти обеспечить охрану здания. «Это насилие, совершенное во время празднования независимости Венесуэлы, — это нападение на демократические принципы, которые лелеяли мужчины и женщины, которые боролись за независимость Венесуэлы 206 лет назад», — говорится в заявлении Госдепа.

США также призвали Каракас незамедлительно провести свободные выборы в стране и освободить всех политзаключенных.

Нападение на здание парламента в Венесуэле произошло накануне, 5 июля. Сторонники Николаса Мадуро блокировали здание, часть из них прорвалась внутрь. В результате столкновений в парламенте пятеро депутатов были госпитализированы. Всего, по данным спикера ассамблеи в блокированном здании находились порядка 350 человек, включая депутатов, журналистов и посетителей. Позднее, несмотря на продолжающиеся нападения со стороны сторонников президента, люди начали покидать блокированное здание.