СКР начал проверку госпитализации 12 школьников из лагеря в Забайкалье

В Забайкалье 12 школьников в возрасте от 9 до 15 лет были госпитализированы из детского лагеря с симптомами отравления. В связи с инцидентом доследственную проверку начало региональное управление Следственного комитета (СКР), говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу забайкальского Минздрава, дети были госпитализированы из детского оздоровительного лагеря «Аргунь» в селе Тасей Читинского района. «Госпитализировано 12 детей разного возраста: десять в краевую инфекционную больницу, двое — в горбольницу Читы. Предварительно им поставлен диагноз инфекционный гастроэнтерит легкой степени. Состояние удовлетворительное», — сообщили в региональном Минздраве.

Для проверки полученной информации в лагерь будут направлены сотрудники СКР. Следователи допросят персонал лагеря и госпитализированных детей.

В Подмосковье в палаточном лагере 4 июля отравились 17 детей, девять из них были госпитализированы. По предварительным данным, дети отравились продуктами, которые привезли с собой из дома.