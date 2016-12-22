Американский конгрессмен извинился за снятое в камере Освенцима селфи

Американский конгрессмен Клэй Хиггинс принес официальные извинения за видео в пятиминутное видео в формате селфи, которое он снял на территории лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) в Польше. Текст извинения он разместил на своем официальном сайте.

Хиггинс подчеркнул, что не планировал оскорбить кого-либо своим видео. «Я намеревался выразить почтение к тем, кто был убит в Аушвице и напомнить миру, что зло существует, об этом должны помнить свободные нации и оставаться сильными», — заявил политик. Хиггинс подчеркнул, что из уважения к тем, кому его видео могло принести боль, он удалил его. «Мое видео из Аушвица было удалено, и я приношу мои искренние извинения за непреднамеренно причиненную мною боль», — извинился конгрессмен.

Селфи-видео политик снял во время посещения Аушвица. В ролике он запечатлел себя на фоне железной дороги, по которой заключенные доставлялись в лагерь, строений Аушвица и газовых камер. При этом он комментировал процесс съемок. «Вот почему национальная безопасность так важна, вот почему наши военные должны быть непобедимы», — говорил он в видео, цитирует его слова издание The Advocat.

Видео политика вызвало реакцию со стороны пресс-службы музея Аушвица. «Каждый имеет право на личные размышления. Однако, в бывшей газовой камере должна стоять скорбная тишина. Это не сцена», — прокомментировали снятое видео сотрудники мемориала в официальном Twitter.

В августе 2016 года в Польше осудили двоих 17-летних туристов из Португалии, которые вырезали свои имена на воротах бывшего нацистского концлагеря. Подростки заявили, что хотели оставить надписи на воротах в память о своем посещении мемориала. Им было назначено наказание в виде года лишения свободы условно.