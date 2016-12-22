Люди начали покидать захваченное здание парламента Венесуэлы

Заблокированные в парламенте Венесуэлы люди начали покидать здание. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Люди покидают здание парламента под прикрытием сумерек. По словам главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхеса, всего к моменту захвата здания сторонниками президента Мадуро в парламенте находились порядка 350 человек, включая депутатов, журналистов и посетителей. Пятеро оппозиционных депутатов, раненых при нападении, госпитализированы.

По данным издания Lapatilla, из здания уже были эвакуированы порядка 90% всех находившихся там человек, несмотря на то, что блокада здания продолжается. Для прорыва блокады используются автобусы и личный автотранспорт. Сторонники правительства атакуют машины, пытающиеся вывести из здания остающихся там людей с помощью камней и бутылок с зажигательной смесью.

Как сообщает издание El National, в районе парламента продолжаются столкновения, в которых участвуют сторонники оппозиции, проправительственные группировки и полиция. Протестующие вооружены импровизированным оружием, в районе слышны взрывы. Часть улиц перекрыта баррикадами. Для разгона участников столкновений полиция применяет слезоточивый газ.

Сторонники президента Мадуро атаковали оппозиционный парламент страны 5 июля. В здание проникли по меньшей мере несколько десятков человек, напавших на депутатов. Атаковавшие были вооружены гранатами со слезоточивым газом, палками и камнями. Издание Lapatilla со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что у некоторых участников столкновений было огнестрельное оружие.

Политический кризис в Венесуэле связан с противостоянием левого правительства президента Николаса Мадуро и парламента страны, большинство мест в котором по итогам выборов заняла оппозиция. Акции протеста с требованием отставки Мадуро продолжаются с 2014 года. Наибольший размах они приняли в последние месяцы. Общее число погибших в уличных столкновениях в стране достигает почти 90 человек.