Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,34 59,83 EUR Нал. 68,53 67,84 USD Бирж. 59,98 +0,57 EUR Бирж. 68,07 +0,68 USD ЦБ. 59,58 +0,35 EUR ЦБ. 67,68 +0,38 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1921,38 +0,21% РТС 1007,88 -0,95% Brent 48,05 -0,60% DJIA 21478,17 -0,01% Nasdaq 6150,86 +0,67% FTSE 7367,60 +0,14%
Люди начали покидать захваченное здание парламента Венесуэлы
Лента новостей
SpaceX с третьей попытки вывела на орбиту спутник Intelsat 35e 03:50, Технологии и медиа Каспаров возобновит шахматную карьеру на турнире в США 03:33, Общество Тиллерсон заявил о готовности к совместным с Россией акциям в Сирии 03:27, Политика Россия призвала немедленно отменить размещение ПРО в Южной Корее 02:52, Политика Мантуров рассказал о поездке Путина на лимузине «Кортеж» 02:52, Политика В Рио-де-Жанейро с ножами напали на шедших к статуе Христа туристов 02:23, Общество СКР задержал последнего участника убийства милиционеров в 1997 году 01:55, Общество США заявили о готовности применить военную силу против КНДР 01:20, Политика Дипломаты заявили об «очередном похищении» россиянина американцами 01:18, Политика На волонтера штаба Навального в Чувашии завели дело за посты в соцсетях 01:01, Расследование Путин выступил за свободный доступ к интернету без вседозволенности 00:23, Политика США отказались прекратить учения у берегов КНДР вопреки призыву России 00:20, Политика Розничные сети заподозрили в махинациях с ценами на алкоголь 00:05, Бизнес Российским компаниям усложнили процедуру аренды зарубежных спутников 00:03, Технологии и медиа Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам 00:03, Финансы Путин провел оперативное совещание с Совбезом перед саммитом G20 05 июл, 23:56, Политика Forbes узнал о новом акционере оператора «Платона» 05 июл, 23:34, Бизнес Ильдара Дадина задержали во время пикета у здания ФСБ 05 июл, 23:32, Политика Депутаты раскритиковали в первом чтении «бюджетное правило имени Кудрина» 05 июл, 23:32, Экономика Умер автор песен группы «Секрет» Дмитрий Рубин 05 июл, 23:06, Общество Финансы будущего: как поправки в Гражданский кодекс изменят банки 05 июл, 23:01, Финансы В Мексике в перестрелке погибли десятки человек 05 июл, 22:45, Общество В Венесуэле сторонники Мадуро напали на удерживаемый оппозицией парламент 05 июл, 22:20, Политика Янукович отказался от участия в судебном процессе по делу о госизмене 05 июл, 22:09, Политика Лондонский «Арсенал» купил самого дорогого футболиста в своей истории 05 июл, 22:00, Спорт Эрдоган отреагировал на запрет Германии выступить перед турками 05 июл, 21:59, Политика Летнее затишье: как политика регуляторов повлияет на курс евро в июле 05 июл, 21:46, Деньги Полиция пришла с обыском в предвыборный штаб Алексея Навального в Орле 05 июл, 21:30, Политика
Люди начали покидать захваченное здание парламента Венесуэлы
Политика, 04:40
0
Люди начали покидать захваченное здание парламента Венесуэлы

Заблокированные в парламенте Венесуэлы люди начали покидать здание. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. 

Люди покидают здание парламента под прикрытием сумерек. По словам главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхеса, всего к моменту захвата здания сторонниками президента Мадуро в парламенте находились порядка 350 человек, включая депутатов, журналистов и посетителей. Пятеро оппозиционных депутатов, раненых при нападении, госпитализированы.

По данным издания Lapatilla, из здания уже были эвакуированы порядка 90% всех находившихся там человек, несмотря на то, что блокада здания продолжается. Для прорыва блокады используются автобусы и личный автотранспорт. Сторонники правительства атакуют машины, пытающиеся вывести из здания остающихся там людей с помощью камней и бутылок с зажигательной смесью.

Как сообщает издание El National, в районе парламента продолжаются столкновения, в которых участвуют сторонники оппозиции, проправительственные группировки и полиция. Протестующие вооружены импровизированным оружием, в районе слышны взрывы. Часть улиц перекрыта баррикадами. Для разгона участников столкновений полиция применяет слезоточивый газ. 

Сторонники президента Мадуро атаковали оппозиционный парламент страны 5 июля. В здание проникли по меньшей мере несколько десятков человек, напавших на депутатов. Атаковавшие были вооружены гранатами со слезоточивым газом, палками и камнями. Издание Lapatilla со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что у некоторых участников столкновений было огнестрельное оружие. 

Политический кризис в Венесуэле связан с противостоянием левого правительства президента Николаса Мадуро и парламента страны, большинство мест в котором по итогам выборов заняла оппозиция. Акции протеста с требованием отставки Мадуро продолжаются с 2014 года. Наибольший размах они приняли в последние месяцы. Общее число погибших в уличных столкновениях в стране достигает почти 90 человек.

Теги: Венесуэла , Парламент
Главное
Тиллерсон заявил о готовности к совместным с Россией акциям в Сирии Политика
Материалы по теме
В Венесуэле сторонники Мадуро напали на удерживаемый оппозицией парламент Политика
В Венесуэле во время протестов погибли четыре человека Политика
В Венесуэле обнаружили атаковавший здание Верховного суда вертолет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку