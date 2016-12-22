Каспаров возобновит шахматную карьеру на турнире в США

Гарри Каспаров примет участие в турнире по шахматам в американском Сент-Луисе, передает ТАСС со ссылкой на слова шахматиста. Таким образом, Каспаров возобновит профессиональную шахматную карьеру, о завершении которой он заявил в 2005 году.

Каспаров получил специальное приглашение от организаторов турнира. В числе его соперников на соревновании будут гроссмейстеры из России Сергей Карякин и Ян Непомнящий, армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд, американцы Фабиано Каруана и Хикаро Накамура.

Сам Каспаров отметил, что для него возвращение в профессиональные шахматы является «волнительным». «Конечно, я не ожидал, что это произойдет спустя 12 лет после завершения карьеры. Вернуться к доске в Сент-Луисе — это честь. Я бы не хотел, чтобы это произошло в другом месте», — заявил он.

Свою профессиональную карьеру в шахматах Каспаров завершил в 2005 году, заявив, что намерен посвятить себя политической деятельности. С тех пор он несколько раз принимал участие в любительских турнирах.

Впервые Каспаров стал чемпионом мира по шахматам в 1985 году, завоевав звание самого молодого шахматиста, добивавшегося когда-либо этого титула. На момент победы в чемпионской игре против Анатолия Карпова ему было 22 года. До 1993 года он удерживал титул чемпиона мира по версии ФИДЕ. С 1993 года он выступал под эгидой Профессиональной шахматной ассоциации (ПША).