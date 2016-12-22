Россия призвала немедленно отменить размещение ПРО в Южной Корее

Россия выступает против размещения американских систем ПРО THAAD на Корейском полуострове и призывает отказаться от их развертывания. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России при организации Владимир Сафронков, передает «РИА Новости».
«Выступаем против размещения указанных комплексов (THAAD). Призываем соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения», — цитирует его слова агентство.
Сафронков также подчеркнул, что Россия исключает любую возможность решения проблемы КНДР с помощью военной силы. «Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена. Выражаем поддержку тому, чтобы Север и Юг Корейского полуострова вели диалог и консультации, проявляли друг к другу благожелательность, улучшали отношения», — заявил в ходе выступления дипломат.
Представитель России предложил использовать выдвинутое ранее Москвой и Пекином предложение по урегулированию ситуации в регионе в качестве основы для переговоров. Сафронков озвучил суть инициативы и подчеркнул, что она является «реальным путем к урегулированию проблем Корейского полуострова».
С совместным предложением по решению проблемы, сложившейся вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, Россия и Китай выступили 4 июля. В заявлении двух стран предлагалось США и их союзникам отказаться от проведения крупномасштабных военных учений в регионе, в обмен на мораторий на испытания ракет и ядерного оружия со стороны КНДР.
Развертывание системы ПРО THAAD на территории Южной КОреи началось весной, после очередных ракетных испытаний КНДР. 2 мая Пентагон подтвердил ее готовность к перехвату ракет. В то же время новый президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун в своей инаугурационной речи заявил о намерении пересмотреть вопрос о размещении элементов американской ПРО на территории страны. 7 июня администрация главы государства сообщила, что полное развертывание THAAD будет приостановлено до окончательной оценки ее влияния на окружающую среду. По мнению Сеула, на проведение анализа потребуется более года.