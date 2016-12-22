Россия призвала немедленно отменить размещение ПРО в Южной Корее

Россия выступает против размещения американских систем ПРО THAAD на Корейском полуострове и призывает отказаться от их развертывания. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН ​заместитель постоянного представителя России при организации Владимир Сафронков, передает «РИА Новости».

«Выступаем против размещения указанных комплексов (THAAD). Призываем соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения», — цитирует его слова агентство.

Сафронков также подчеркнул, что Россия исключает любую возможность решения проблемы КНДР с помощью военной силы. «Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена. Выражаем поддержку тому, чтобы Север и Юг Корейского полуострова вели диалог и консультации, проявляли друг к другу благожелательность, улучшали отношения», — заявил в ходе выступления дипломат.

Представитель России предложил использовать выдвинутое ранее Москвой и Пекином предложение по урегулированию ситуации в регионе в качестве основы для переговоров. Сафронков озвучил суть инициативы и подчеркнул, что она является «реальным путем к урегулированию проблем Корейского полуострова».

С совместным предложением по решению проблемы, сложившейся вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, Россия и Китай выступили 4 июля. В заявлении двух стран предлагалось США и их союзникам отказаться от проведения крупномасштабных военных учений в регионе, в обмен на мораторий на ​испытания ракет и ядерного оружия со стороны КНДР.

Развертывание системы ПРО THAAD на территории Южной КОреи началось весной, после очередных ракетных испытаний КНДР. 2 мая Пентагон подтвердил ее готовность к перехвату ракет. В то же время новый президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун в своей инаугурационной речи заявил о намерении пересмотреть вопрос о размещении элементов американской ПРО на территории страны. 7 июня администрация главы государства сообщила, что полное развертывание THAAD будет приостановлено до окончательной оценки ее влияния на окружающую среду. По мнению Сеула, на проведение анализа потребуется более года.