В Рио-де-Жанейро с ножами напали на шедших к статуе Христа туристов

В Рио-де-Жанейро преступники с ножами напали на иностранных туристов, поднимавшихся на гору Корковаду, где расположена статуя Христа-искупителя, сообщает телеканал Globo. Жертвами нападения стали супружеские пары из Великобритании и Польши.

В результате попытки ограбления серьезно пострадал гражданин Польши, который был госпитализирован. Информация о том, в каком состоянии он находится сейчас, отсутствует.

Globo отмечает, что случаи ограблений иностранных туристов в районе главной достопримечательности города значительно участились. В декабре 2016 года за один день нападению банды преступников из пяти человек на горе Корковаду подверглись 34 туриста. В поисках нападавших приняла участие военнаая полиция, однако их следы обнаружить не удалось.

В мае в Бразилии был отменен режим ЧП, введенный в 2015 году из-за распространения вируса Зика. За первые месяцы 2017 года число заразившихся им составило около 8 тыс. человек по сравнению со 170 тыс. заболевших за аналогичный период прошлого года.