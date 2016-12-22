В Мексике в перестрелке погибли десятки человек

В Венесуэле сторонники Мадуро напали на удерживаемый оппозицией парламент

Янукович отказался от участия в судебном процессе о госизмене

Лондонский «Арсенал» купил самого дорогого футболиста в своей истории

Эрдоган отреагировал на запрет Германии выступить перед турками

Летнее затишье: как политика регуляторов повлияет на курс евро в июле

Полиция пришла с обыском в предвыборный штаб Алексея Навального в Орле

СМИ узнали о займе для покупки фондом Фридмана ретейлера в Британии

Западные ценности: в какие активы инвестировать в третьем квартале

«Реал» подписал контракт с первым новичком межсезонья

The Moscow Times закрыла бумажную версию

Гроза нарушила график электричек Ярославского направления в Москве

Reuters узнал о поставке в Крым газовых турбин Siemens вопреки санкциям

Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом

Дума откажется наказывать призывников за уклонение от получения повестки

Военные США отнесли запущенную КНДР ракету к новому типу

Арабские страны пообещали не вводить новые санкции против Катара

Представители России, ДНР и ЛНР покинули переговоры подгруппы в Минске

На МЦК после удара молнии произошел сбой в движении поездов

В Кремле выбрали приоритетный сценарий выдвижения Путина в президенты

Первые комплексы С-300 заступили на боевое дежурство в Иране

Госдеп рассказал о повестке предстоящей встречи Тиллерсона и Порошенко

Госдума приняла в первом чтении поправки о бюджетных правилах

На заводе General Motors в США прогремел взрыв

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайший час

Банк МИА объяснил требования к отцу полковника Захарченко об оплате пиара

Минобороны почти втрое увеличит выплаты военным академикам

ЛНР опровергла заявления Геращенко про украинских военнопленных

«Росатом» заморозит урановый проект в Танзании минимум на три года

СМИ узнали о грядущих арестах по делу о махинациях главы Сбербанка Чечни