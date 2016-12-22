В Мексике в перестрелке погибли десятки человек

На севере Мексики, в городе Чиуауа в результате стрельбы погибли десятки человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру Мексики.
По данным агентства, в инциденте участвуют две вооруженные группы, число погибших может возрасти, сообщает пресс-секретарь прокуратуры штата Феликс Гонзалес. Перестрелка началась в 5:00 утра по местному времени, все нападавшие — гражданские лица.
В результате инцидента пострадали около 60 человек, сообщил комиссар полиции штата, передает Quadratin. При этом, по данным издания, в результате перестрелки погибли 14 человек. По данным Reuters, среди «26 погибших могут быть пострадавшие, госпитализированные в больницу». По данным издания Diario, в результате перестрелки погибли более 30 людей.
Как сообщает местное издание W Radio México, полиция ввела повышенные меры безопасности, правоохранители арестовали «десятки человек».
По данным Noticias Chihuahua, в ходе перестрелки погибли два офицера полиции. Один из нападавших имел при себе несколько видов оружия, в том числе снайперскую винтовку Barrett. В настоящий момент сведений о том, что стало причиной конфликта и какие группировки в нем участвовали, нет.
Ранее в Мексике при стрельбе в образовательном учреждении мексиканского города Монтеррей пострадали три человека, среди пострадавших были несовершеннолетние.