На заводе General Motors в США прогремел взрыв

На сборочном заводе General Motors в американском городе Детройте произошел небольшой взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие, передает телеканал FOX2.

Взрыв произошел в 10:00 по местному времени. Изначально полиция сообщала о «многочисленных жертвах», однако позднее пожарные уточнили, что в результате «некрупного» инцидента ранен один человек. Причины произошедшего уточняются.

Ранее в Китае на нефтехимическом заводе произошел взрыв. Инцидент, произошел утром 5 июня, в результате аварии погиб один человек, еще шесть получили ранения. семь — пропали без вести.