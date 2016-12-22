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На заводе General Motors в США прогремел взрыв
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На заводе General Motors в США прогремел взрыв
Общество, 19:28
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На заводе General Motors в США прогремел взрыв

На сборочном заводе General Motors в американском городе Детройте произошел небольшой взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие, передает телеканал FOX2.

Взрыв произошел в 10:00 по местному времени. Изначально полиция сообщала о «многочисленных жертвах», однако позднее пожарные уточнили, что в результате «некрупного» инцидента ранен один человек. Причины произошедшего уточняются.

Ранее в Китае на нефтехимическом заводе произошел взрыв. Инцидент, произошел утром 5 июня, в результате аварии погиб один человек, еще шесть получили ранения. семь — пропали без вести.

Теги: авария , General Motors , взрыв
Главное
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