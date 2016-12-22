Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом

Участники переговоров в Минске договорились соблюдать «хлебное перемирие» на востоке Украины до 31 августа. Работа подгруппы по обмену пленными завершилась скандалом: представители ЛНР, ДНР и России покинули заседание

Авдеевка, Украина. Июнь 2015 года (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Протест из-за пленных

В Минске 5 июля прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Украине. Делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и России покинули переговоры гуманитарной подгруппы из-за «бескомпромиссной позиции украинской стороны по вопросу обмена пленными», заявила уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова (цитата по «РИА Новости»). «Наша делегация была вынуждена покинуть заседание, поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена», — сказала Морозова.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что это ДНР и ЛНР блокируют процесс обмена. По ее словам, представители самопровозглашенных республик не предоставили информацию о судьбе 132 граждан Украины, которые, по данным Киева, были задержаны на территории самопровозглашенных республик. «А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, — это военные преступники, которые не подлежат амнистии и освобождению», — написала она на своей странице в Фейсбуке. Кроме того, по словам Геращенко, Луганск и Донецк требуют включить в списки на освобождение тех, кто не имеет отношения к конфликту на Донбассе, в частности, «беркутовцев» (бойцов спецподразделения, действовавших против манифестантов во время «оранжевой революции»).

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленными сампровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева объяснила РБК, что заявление Геращенко о том, что украинская сторона не получила информацию о 132 пленных «не соответствует действительности». «Сегодня также в ходе обсуждения списков [военнопленных] на обмен Геращенко заявила, что Украина ведет переговоры с ОБСЕ и с российскими оккупантами. После этой формулировки мы встали и вышли», — сказала она. По словам Кобцевой, «процесс освобождения военнопленных блокируют представители Украины».

Тем не менее по итогам переговоров постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что стороны близки к согласованию числа пленных для обмена «всех на всех».

Борис Грызлов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Перемирие продолжится

Участники контактной группы в среду подтвердили необходимость соблюдения объявленного в Донбассе с 24 июня «хлебного перемирия», сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сказал, что режим тишины планируют установить «вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа».

О «хлебном перемирии» стороны договорились на предыдущей встрече 21 июня. Однако договоренности о режиме тишины в очередной раз не были выполнены, сообщил 5 июля «Укринформ» со ссылкой на заместителя председателя Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга. «Очевидно, что даже на прошлой неделе, когда наблюдалось снижение уровня насилия, режим прекращения огня не соблюдается», — сказал Хуг.

По данным сторон, нарушения режима прекращения огня происходят ежедневно. На сайте вооруженных сил ДНР указано, что с 4 по 5 июля Вооруженные силы Украины 26 раз нарушили режим. Народная милиция ЛНР сообщает о четырех случаях нарушения Украиной перемирия за прошедшие сутки. Всего с начала недели военные ДНР и ЛНР насчитали 56 случаев нарушения режима прекращения огня. О пострадавших среди гражданского населения не сообщается. Украинская сторона также рапортует о нарушениях. По данным пресс-центра антитеррористической операции, 5 июля обстрелы фиксировались на протяжении всей линии фронта за исключением луганского направления. В сообщении от 3 июля говорилось о 20 случаях нарушения перемирия со стороны ЛНР и ДНР.

«Мы зафиксировали, что полного прекращения огня не произошло, однако количество случаев применения оружия существенно снизилось», — сказал журналистам в среду Борис Грызлов (цитата по «Интерфаксу»).

В отчете ОБСЕ по состоянию на 3 июля говорится об уменьшении количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и, напротив, увеличении числа нарушений в Луганской области. Также представители мониторинговой миссии заметили шесть неотведенных гаубиц «Гвоздика» калибром 122-мм на подконтрольной ДНР территории.

В политической подгруппе участники вернулись к обсуждению механизма проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Обсуждалась так называемая формула Штайнмайера, рассказал журналистам по итогам встречи Сайдик. Эта формула была предложена экс-министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и предполагает введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

На сегодняшней встрече Донецк потребовал начать обсуждение вопроса о введении Киевом закона об особом статусе Донбасса. Однако переговоры не «принесли значимых результатов», считает исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. «Наши предложения, основанные на положениях комплекса мер, международном праве и согласованных «нормандским форматом» компромиссах, представители Украины игнорируют, а взамен предоставляют собственную ничем не подкрепленную интерпретацию минских договоренностей», — приводит ее слова РИА «Новости Украины».

Участники контактной группы планируют провести еще три встречи до конца лета — 19 июля, 2 и 23 августа.