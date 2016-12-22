Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,28 59,82 EUR Нал. 68,47 67,81 USD Бирж. 60,16 +0,74 EUR Бирж. 68,19 +0,81 USD ЦБ. 59,58 +0,35 EUR ЦБ. 67,68 +0,38 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1921,38 +0,21% РТС 1007,88 -0,95% Brent 48,03 -3,32% DJIA 21473,00 -0,03% Nasdaq 6150,85 +0,67% FTSE 7367,60 +0,14%
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Лента новостей
Гроза нарушила график электричек Ярославского направления в Москве 20:41, Общество Reuters узнал о поставке в Крым газовых турбин Siemens вопреки санкциям 20:38, Экономика Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом 20:38, Политика Дума откажется наказывать призывников за уклонение от получения повестки 20:33, Политика Военные США отнесли запущенную КНДР ракету к новому типу 20:24, Политика Арабские страны пообещали не вводить новые санкции против Катара 20:13, Политика Представители России, ДНР и ЛНР покинули переговоры подгруппы в Минске 20:06, Политика На МЦК после удара молнии произошел сбой в движении поездов 20:03, Общество В Кремле выбрали приоритетный сценарий выдвижения Путина в президенты 20:00, Политика Первые комплексы С-300 заступили на боевое дежурство в Иране 19:55, Политика Госдеп рассказал о повестке предстоящей встречи Тиллерсона и Порошенко 19:48, Политика Госдума приняла в первом чтении поправки о бюджетных правилах 19:36, Финансы На заводе General Motors в США прогремел взрыв 19:28, Общество МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайший час 19:28, Общество Банк МИА объяснил требования к отцу полковника Захарченко об оплате пиара 19:09, Общество Минобороны почти втрое увеличит выплаты военным академикам 19:07, Политика ЛНР опровергла заявления Геращенко про украинских военнопленных 19:01, Политика «Росатом» заморозит урановый проект в Танзании минимум на три года 18:59, Бизнес СМИ узнали о грядущих арестах по делу о махинациях главы Сбербанка Чечни 18:57, Финансы Низкое давление: почему экономика осталась без финансовых ресурсов 18:53, Мнение Россия вошла в топ-10 стран с самой высокой кибербезопасностью 18:52, Технологии и медиа СКР отказался прекратить дело экс-мэра Пензы о присвоении денег «Ростеха» 18:51, Политика Путина предупредили о рисках криптоанархизма 18:49, Экономика Депутаты Госдумы отказались запретить расселять пятиэтажки в промзоны 18:28, Общество В Японии зафиксировано рекордное за почти 50 лет сокращение населения 18:25, Общество Депутаты Думы нарушили запрет на голосование чужими карточками 18:21, Политика «Ростов» арендовал футболиста «Челси» 18:15, Спорт В Москве 19 «экстрасенсов» обманули 33 человека на 7 млн руб. 18:09, Общество
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Политика, 20:38
0
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Участники переговоров в Минске договорились соблюдать «хлебное перемирие» на востоке Украины до 31 августа. Работа подгруппы по обмену пленными завершилась скандалом: представители ЛНР, ДНР и России покинули заседание
Авдеевка, Украина. Июнь 2015 года (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Протест из-за пленных

В Минске 5 июля прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Украине. Делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и России покинули переговоры гуманитарной подгруппы из-за «бескомпромиссной позиции украинской стороны по вопросу обмена пленными», заявила уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова (цитата по «РИА Новости»). «Наша делегация была вынуждена покинуть заседание, поскольку от украинской стороны прозвучал официальный отказ от обмена», — сказала Морозова.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что это ДНР и ЛНР блокируют процесс обмена. По ее словам, представители самопровозглашенных республик не предоставили информацию о судьбе 132 граждан Украины, которые, по данным Киева, были задержаны на территории самопровозглашенных республик. «А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, — это военные преступники, которые не подлежат амнистии и освобождению», — написала она на своей странице в Фейсбуке. Кроме того, по словам Геращенко, Луганск и Донецк требуют включить в списки на освобождение тех, кто не имеет отношения к конфликту на Донбассе, в частности, «беркутовцев» (бойцов спецподразделения, действовавших против манифестантов во время «оранжевой революции»).

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленными сампровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева объяснила РБК, что заявление Геращенко о том, что украинская сторона не получила информацию о 132 пленных «не соответствует действительности». «Сегодня также в ходе обсуждения списков [военнопленных] на обмен Геращенко заявила, что Украина ведет переговоры с ОБСЕ и с российскими оккупантами. После этой формулировки мы встали и вышли», — сказала она. По словам Кобцевой, «процесс освобождения военнопленных блокируют представители Украины».

Тем не менее по итогам переговоров постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что стороны близки к согласованию числа пленных для обмена «всех на всех».

Борис Грызлов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Перемирие продолжится

Участники контактной группы в среду подтвердили необходимость соблюдения объявленного в Донбассе с 24 июня «хлебного перемирия», сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сказал, что режим тишины планируют установить «вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа».

О «хлебном перемирии» стороны договорились на предыдущей встрече 21 июня. Однако договоренности о режиме тишины в очередной раз не были выполнены, сообщил 5 июля «Укринформ» со ссылкой на заместителя председателя Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга. «Очевидно, что даже на прошлой неделе, когда наблюдалось снижение уровня насилия, режим прекращения огня не соблюдается», — сказал Хуг.

По данным сторон, нарушения режима прекращения огня происходят ежедневно. На сайте вооруженных сил ДНР указано, что с 4 по 5 июля Вооруженные силы Украины 26 раз нарушили режим. Народная милиция ЛНР сообщает о четырех случаях нарушения Украиной перемирия за прошедшие сутки. Всего с начала недели военные ДНР и ЛНР насчитали 56 случаев нарушения режима прекращения огня. О пострадавших среди гражданского населения не сообщается. Украинская сторона также рапортует о нарушениях. По данным пресс-центра антитеррористической операции, 5 июля обстрелы фиксировались на протяжении всей линии фронта за исключением луганского направления. В сообщении от 3 июля говорилось о 20 случаях нарушения перемирия со стороны ЛНР и ДНР.

«Мы зафиксировали, что полного прекращения огня не произошло, однако количество случаев применения оружия существенно снизилось», — сказал журналистам в среду Борис Грызлов (цитата по «Интерфаксу»).

В отчете ОБСЕ по состоянию на 3 июля говорится об уменьшении количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и, напротив, увеличении числа нарушений в Луганской области. Также представители мониторинговой миссии заметили шесть неотведенных гаубиц «Гвоздика» калибром 122-мм на подконтрольной ДНР территории.

В политической подгруппе участники вернулись к обсуждению механизма проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Обсуждалась так называемая формула Штайнмайера, рассказал журналистам по итогам встречи Сайдик. Эта формула была предложена экс-министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и предполагает введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

На сегодняшней встрече Донецк потребовал начать обсуждение вопроса о введении Киевом закона об особом статусе Донбасса. Однако переговоры не «принесли значимых результатов», считает исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. «Наши предложения, основанные на положениях комплекса мер, международном праве и согласованных «нормандским форматом» компромиссах, представители Украины игнорируют, а взамен предоставляют собственную ничем не подкрепленную интерпретацию минских договоренностей», — приводит ее слова РИА «Новости Украины».

Участники контактной группы планируют провести еще три встречи до конца лета — 19 июля, 2 и 23 августа.

Автор: Ксения Безвиконная. При участии: Егор Губернаторов.
Теги: «Беркут» , Минская группа , ДНР и ЛНР , контактная группа по Украине , минские переговоры ...
Главное
В Кремле выбрали приоритетный сценарий выдвижения Путина в президенты Политика
Материалы по теме
Представители России, ДНР и ЛНР покинули переговоры подгруппы в Минске Политика
ЛНР опровергла заявления Геращенко про украинских военнопленных Политика
Порошенко призвал превратить украинские школы в европейские институции Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку