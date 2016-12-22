Греф предложил ввести программу обучения блокчейн в вузах

Глава Сбербанка Герман Греф на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам предложил предусмотреть в ключевых российских вузах программы по обучению технологии блокчейн. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно внести в программу подготовки ключевых вузов специализации соответствующие. Наверное, это единственное, что нам пока нужно. Технологию мы сами доведем, но нам нужна поддержка кадров», — сказал он.

Греф подчеркнул, что в сфере обращения виртуальной валюты необходимо «аккуратное регулирование» со стороны государства. По его мнению, «главное, чтобы не было запретов», так как это может вызвать отток технологических стартапов за границу.

В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейн, так как государство может оказаться не готово к решению проблем, связанных с этой технологией.

В марте глава Сбербанка cпрогнозировал «взлет» блокчейн через полтора года. По его словам, значимость этой технологии можно сравнить с интернетом. Он рассказал, что госбанк уже внедряет ряд проектов на основе блокчейн.

Греф заявлял, что внедрение технологии может привести к тому, что банки «в их классическом виде» исчезнут.

Блокчейн — специальная технология, которая позволяет выстроить транзакции или иную передачу данных в цепочки блоков. При этом каждый блок содержит информацию о других. Это создает распределенную базу данных, так как реестр содержится одновременно у всех участников системы. Обновление базы данных до последней версии у каждого участника происходит автоматически после внесения в нее изменений. В банковской сфере технологию используют для проведения платежей и обработки больших объемов данных.