Под Псковом опрокинулся автобус с 28 паломниками из Подмосковья
Общество, 18:07
0
Под Псковом опрокинулся автобус с 28 паломниками из Подмосковья
Автобус с 28 паломниками из Подмосковного Орехово-Зуево опрокинулся в Псковской области, заявили в региональном ГУ МЧС. Об этом сообщает «РИА Новости».
Как сообщили в МЧС, автобус остановился на обочине дороги и опрокинулся в кювет из-за оползня грунта. В автобусе находились 30 человек, включая двух водителей. Очевидец вызвал спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.
Происшествие произошло в районе деревни Купровщина Псковской области. Паломники возвращались из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря.