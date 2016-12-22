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В Москве 19 «экстрасенсов» обманули 33 человека на 7 млн руб.
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В Москве 19 «экстрасенсов» обманули 33 человека на 7 млн руб.
Общество, 18:09
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В Москве 19 «экстрасенсов» обманули 33 человека на 7 млн руб.

Утверждено обвинительное заключение против 19 лиц, которые, называя себя за экстрасенсами и парапсихологами, обманули 33 человека на сумму более семи млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры Северо-Западного административного округа столицы.

По информации ведомства, обвиняемые — граждане Украины и Молдавии, им от 19 до 57 лет. Прокуратура со ссылкой на следствие сообщает, что обвиняемые в декабре 2015 года — феврале 2016 года состояли в организованной преступной группе, действовавшей под видом ООО «Экстра Трайн». Для привлечения клиентов члены группы разместили рекламу на телеканалах, на которых показывали передачи об «экстрасенсах, парапсихологах и ясновидящих».

Сотрудники колл-центра ООО представлялись помощниками экстрасенсов и рассказывали потенциальным клиентам о чудесах, совершаемых практикующими в центре «специалистами». Члены группы дистанционную «диагностировали» и убеждали звонивших, что у тех есть проблемы со здоровьем, которые можно решить либо на сеансе, либо заочно, лишь перечислив деньги в адрес ООО. Согласившихся на это они впоследствии уговаривали на дополнительные сеансы.

В итоге от действий «экстрасенсов» пострадали 33 человека. Сумма ущерба составляет семь млн руб. Деятельность преступного сообщества пресекли в феврале 2016 года.

Работавших в «Экстра Трайн» обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело рассмотрит Тушинский районный суд. 16 из 19 обвиняемых заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом, один — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В конце февраля 2016 года полиция задержала в Москве 20 лжеэкстрасенсов, сообщила 20 февраля пресс-служба столичного ГУ МВД. От их действий, по данным полиции, пострадали более 50 человек,. По данным телеканала «360», который ссылался на источник в правоохранительных органах, подозреваемые в конце 2016 года вынудили одну из своих жертв продать квартиру, чтобы оплатить их услуги. Общая сумма ущерба предварительно оценивалась в 25 миллионов рублей. По данным источников, фирма называлась Extra Train.

По словам собеседника телеканала, в фирме был колл-центр, он располагался в доме № 14/1б по улице Лобачика. По этому адресу 18 февраля оперативники задержали 20 сотрудников указанной компании. Ее генеральным директором был представлявшийся «лучшим эзотериком России» Евгений Плютов. По словам источников телеканала, которые знакомы с ситуацией, в организации группы участвовали и другие люди, сейчас находящиеся в розыске. Источники отметили, что Плютов кроме выступлений в эфире кабельных телеканалов, часть из которых, по данным «360», можно посмотреть на на YouTube, открыл консультационный центр на Дмитровском шоссе, представляясь «титулованным экстрасенсом».

Теги: прокуратура , экстрасенсы , Тушинский суд , парапсихологи
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