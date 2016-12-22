В Минкомсвязи назвали «нецелесообразной» отсрочку «закона Яровой»

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает, что перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 год является «нецелесообразной» нормой. Об этом глава Минкомсвязи заявил журналистам, передает РБК.

«Мы поддержали дату вступления в силу 1 июля 2018 года. Но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении плана, как эта норма будет внедряться», — сказал министр. Он пояснил, что из-за размеров страны вступление в силу этой нормы «невозможно сделать одномоментным».

Никифоров подчеркнул, что внедрение новой нормы может потребовать от трех до пяти лет: «больше вопрос не в сроках, а в этапах. Это может быть региональная разбивка, разбивка по типам операторов связи, по составу хранения данных».

Ранее газета «Ведомости» сообщала со ссылкой на источники, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела положительный отзыв на проект закона об отсрочке вступления в силу «закона Яровой». Однако, по данным газеты, правительство не смогло утвердить отзыв из-за замечаний представителя ФСБ.

Законопроект об отсрочке вступления в силу некоторых положений «пакета Яровой» на пять лет внес в Госудуму член Совфеда Антон Беляков. В пояснительной записке сенатор сообщал, что реализация закона потребует больших расходов за короткое время — около 2,2 трлн руб. Также Беляков сослался на заявления операторов, которые посчитали, что будут находиться в налоговом убытке в течение нескольких лет.