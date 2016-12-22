Пассажирский поезд Воркута — Петербург столкнулся с дрезиной в Ленобласти

У электровоза пассажирского поезда Воркута — Санкт-Петербург сошла колесная пара в Ленинградской области. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным пресс-службы РЖД, инцидент произошел на перегоне Ефимовская — Коли Октябрьской железной дороги в 14:05 по мск. «Произошел сход одной тележки электровоза поезда № 77 сообщением Воркута — Санкт-Петербург», — сказано в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет, уточнили в компании.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда, причины схода тележки выясняются. По данным пресс-службы РЖД, одной из причин могло стать то, что «лапа путейской машины зашла в электровоз на 45 км/ч».

Как уточнял представитель Северо-Западного регионального центра МЧС «РИА Новости», пассажирский поезд сообщением Воркута — Санкт-Петербург столкнулся с дрезиной. «С рельсов сошла только передняя тележка локомотива», — уточнял представитель.

В конце июня в Забайкалье 23 вагона грузового поезда сошли с рельсов. При сходе вагонов никто не пострадал, также не возникло угрозы экологической безопасности.