В штаб-квартире «Яндекса» в Москве произошел пожар
Общество, 15:17
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В штаб-квартире «Яндекса» в Москве произошел пожар
В штаб-квартире компании «Яндекс» в Москве произошел пожар, об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве в Twitter.
«Предварительно происходит возгорание электрических кабелей в шахте лифта. Совместно с администрацией провели эвакуацию. Пострадавших нет», — заявили в МЧС.
Пожарные у штаб-квартиры компании «Яндекс». 5 июля 2017 года
Позднее в ведомстве сообщили, что пожар в здании ликвидирован. «Ликвидировано возгорание электрических кабелей в шахте лифта на площади 6 кв. м» , — пояснили в МЧС.
«Происходило возгорание в офисном здании на площади 6 кв. м электрических кабелей в шахте лифта. Совместно с администрацией была произведена эвакуация людей. В 14:53 возгорание ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала», — сказал в разговоре с РБК дежурный московского управления МЧС.
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков рассказал РБК, что из-за случившегося в офисе компании сработала пожарная сигнализация.
«В одном из зданий московской штаб-квартиры сработала система пожарной сигнализации, все сотрудники корпуса были эвакуированы. Сейчас к нам приехали пожарные машины», — рассказал он. По словам Манджикова, сотрудники, которые находились в корпусе, где произошло возгорание, вышли на улицу, но они могут продолжать работать в другом корпусе. Пострадавших нет, уточнил он.
Пресс-секретарь «Яндекса» Ася Мелкумова в эфире радио «Говорит Москва» сообщила, что компания работает в штатном режиме. «На работе сервисов «Яндекса» случившееся не скажется», — заключила она.