Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай»

Прокурор запросил для лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева 2,5 года колонии общего режима. Об этом РБК сообщил адвокат подсудимого Хазрет Бижоев.

В ходе предварительного заседания Аникеев признал свою вину, а также подтвердил, что на сделку со следствием пошел добровольно.

По версии следствия, Аникеев в период с 2013 по 2016 годы вместе с другими хакерами группы совершал «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» через интернет, которая принадлежит «ряду граждан», после чего копировал ее с «целью последующей продажи», рассказали ранее в прокуратуре. В отношении него расследуется уголовное дело по ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации, совершенной группой лиц по предварительному сговору или в организованной группой). Аникеев заключил досудебное соглашение со следствием.

Заметка дополняется.