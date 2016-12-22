Michelin купит 40% американского винного гида The Wine Advocate
Бизнес, 14:59
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Michelin купит 40% американского винного гида The Wine Advocate
Один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин и издатель ресторанного гида Michelin купит 40% винного бюллетеня ведущего американского винного критика Роберта Паркера The Wine Advocate, об этом пишет Reuters.
Финансовые условия сделки не разглашаются. По словам представителя Michelin, Паркер считается одним из самых влиятельных в мире винных критиков, и такое приобретение позволит обогатить ресторанный бизнес компании.
The Wine Advocate и Michelin с 2016 года сотрудничали в Сингапуре, Гонконге и Макао на элитных ужинах.
«Эти сервисы будут направлены на создание незабываемых впечатлений, к 2019 году они будут работать в Азии, США и Европе», — заявил агентству представитель Michelin.
В настоящее время мажоритарный пакет The Wine Advocate принадлежит нескольким азиатским инвесторам.
Финансовые условия сделки не разглашаются. По словам представителя Michelin, Паркер считается одним из самых влиятельных в мире винных критиков, и такое приобретение позволит обогатить ресторанный бизнес компании.
The Wine Advocate и Michelin с 2016 года сотрудничали в Сингапуре, Гонконге и Макао на элитных ужинах.
«Эти сервисы будут направлены на создание незабываемых впечатлений, к 2019 году они будут работать в Азии, США и Европе», — заявил агентству представитель Michelin.
В настоящее время мажоритарный пакет The Wine Advocate принадлежит нескольким азиатским инвесторам.