Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай»

Старейший банк мира Monte Paschi сократит 5,5 тыс. сотрудников

Michelin купит 40% американского винного гида The Wine Advocate

Минтранс прокомментировал закон о регистрации беспилотников

Reuters узнал о продаже активов пропавшего китайского миллиардера

Мутко объявил об изменении лимита на легионеров в российском футболе

Порошенко призвал превратить украинские школы в европейские институции

«Бенефициар» российской кассовой реформы найден мертвым в Лондоне

Банк Украины оценил потери экономики из-за кризиса в 38% ВВП

Цифровая экономика увеличит к 2025 году ВВП России на 8,9 трлн руб.

В Китае при помощи России построят «парк желтой уточки»

Власти Москвы заявили о желании вдвое увеличить автопарк каршеринга

Энергетическая дипломатия: зачем президент США едет в Польшу

BBC попросила перенести финал ЧМ-2018 из-за трансляции Уимблдона

Минобороны рассекретило документы о роли СССР в Японско-китайской войне

Подросток под Курском погиб из-за селфи на опоре ЛЭП

Бывшие акционеры «Мортона» получили от группы ПИК обратно свой проект

Посол России в США рассказал о работе в «отравленной атмосфере»

МЧС обучит священников и сестер милосердия помощи населению при ЧС

Путин поддержал идею о признании в России киргизских водительских прав

Задумали ремонт: тест поможет определиться со стилем интерьера

ФСИН разработала систему перехвата беспилотников над колониями

Более 40% россиян оправдали сталинские репрессии

Alibaba презентовала собственного голосового помощника

Миллиардеры против тяготения: когда космический туризм станет массовым

Минобрнауки назвало среднюю зарплату выпускников вузов

АИЖК и Сбербанк выпустят ипотечные облигации на 300 млрд руб.

Не прошедших тест на наркотики военных будут лишать пособий

Nissan вернул в Россию компактный кроссовер Juke

Курс евро на 6 июля

EUR ЦБ: 67,68 (+0,38)