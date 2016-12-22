Бывшие акционеры «Мортона» получили от группы ПИК обратно свой проект

ГК «Основа», образованная бывшими акционерами ГК «Мортон», договорилась с ГК «ПИК» о передаче ей жилого комплекса «Парад планет» в подмосковном Королеве. Об этом говорится в сообщении «Основы», которое есть в распоряжении РБК.

«Парад планет» — это бывший проект компании «Мортон», который после ее продажи в октябре 2016 года перешел ГК «ПИК». В конце июня 2017 года руководство ГК «Основа» и ГК «ПИК» договорились о передаче проекта в ГК «Основа», условия сделки стороны не разглашают. Проект предполагает строительство 85 тыс. кв. м жилья на участке 3 га. На сегодняшний день комплекс находится в завершающей стадии готовности — монолитные работы выполнены на 90%, отмечается в сообщении. Завершить строительство планируется во втором квартале 2018 года.

ГК «Основа» была образована бывшими акционерами ГК «Мортон» в 2016 году, после продажи акции последней президенту ГК «ПИК» Сергею Гордееву. Крупнейшим девелоперским проектом компании является международный научно-образовательный кластер «Физтех-21» общей площадью 657,6 тыс. кв. м. В состав ГК «Основа» входит собственный банк — АО «Московско-парижский банк». Через компанию Credo Capital холдинг управляет более чем 60 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в торговых центрах, а также коммерческими помещениями в формате стрит-ретейл.